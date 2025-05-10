Москва, 10 мая, 2025, 04:41 — ИА Регнум. Кибепреступники по телефону призывают граждан использовать приложение удалённого доступа с целью кражи персональных данных и средств с банковских счетов. Об участившихся случаях мошенничества предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Bankenverband — Bundesverband deutscher Banken Киберпреступник

По данным правоохранителей, злоумышленники чаще всего звонят россиянам и представляются работниками поликлиник либо управляющих компании ЖК, иногда — сотрудниками Росфинмониторинга, портала «Госуслуги», полиции. Аферисты при скачивании приложения с удалённым управлением выдавают его за официальное. Мошенники могут говорить о необходимости приложения для записи на приём, передачи показаний счётчиков. Через приложение преступники получают полный доступ к гаджету человека и могут похитить средства на счёте, уточнили ТАСС в управлении.

Силовики, административные работники и медики не рассылают СМС и письма по электронной почте с просьбой установить приложение на мобильное устройство, предупредили в МВД.

Как сообщало ИА Регнум, только за два месяца мошенники украли у россиян 40 млн рублей через легальное приложение для перехвата банковских данных с помощью NFC-модулей. Хакеры используют вредоносное программное обеспечение, которое часто маскируют под приложения госсервисов или приложений с названиями «Защита карт ЦБ РФ», «ЦБРезерв+», «Госуслуги верификация» и другими. Затем NFCGate помогает захватить и проанализировать трафик NFC (технология беспроводной передачи данных), чтобы отправить информацию с одного смартфона на другой. После установки программа предлагает пользователю пройти верификацию, приложив банковскую карту к NFC-модулю телефона. После этого данные карты уходят мошенникам. Хакеры также могут получить PIN-код карты, если ввести его в приложении, перехватить SMS и push-уведомления.