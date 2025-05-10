Пакистан объявил о временном закрытии воздушного пространства
Geo News: Пакистан в целях безопасности закрыл своё воздушное пространство
Исламабад, 10 мая, 2025, 04:12 — ИА Регнум. Пакистан закрыл своё воздушной пространство. Ограничения носят временный характер, сообщил телеканал Geo News со ссылкой на управление аэропортов.
«Пакистан закрыл своё воздушное пространство для всех рейсов… из-за проблем безопасности после индийских военных ударов», — приводят журналисты данные источников.
Ограничения действуют 10 мая с 03:15 (01:15 мск) до 12:00 (10:00 мск).
Как сообщало ИА Регнум, 10 мая пакистанская армия начала крупномасштабную военную операцию против Индии. По данным журналистов, в ходе операции задействуют несколько стратегических целей по всей территории Индии. На начальном этапе было уничтожено хранилище ракет «БраМос», расположенное в Беасе.
В ночь на 10 мая Индия нанесла ракетные удары по трём пакистанским авиабазам. Гендиректор межведомственной службы по связям с общественностью генерал-майор Ахмед Шариф Чаудхри заявил, что индийские самолёты выпустили ракеты класса «земля — воздух» по трём авиабазам ВВС Пакистана. Он призвал Индию ожидать ответа.
В Индии на фоне напряжённости в отношениях с Пакистаном 32 аэропорта приостановили работу. Воздушные гавани останутся закрытыми для гражданских рейсов до 15 мая.
Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский отмечал, что дальнейшее обострение конфликта между Индией и Пакистаном не отвечает интересам ни одной из стран.
Конфликт между Индией и Пакистаном обострился 22 апреля после нападения террористической группировки на туристов в Джамму и Кашмире. В результате теракта погибли не менее 27 человек. Злоумышленникам удалось скрыться. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).