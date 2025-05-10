Исламабад, 10 мая, 2025, 04:12 — ИА Регнум. Пакистан закрыл своё воздушной пространство. Ограничения носят временный характер, сообщил телеканал Geo News со ссылкой на управление аэропортов.

Naveedsharif Столица Пакистана Исламабад

«Пакистан закрыл своё воздушное пространство для всех рейсов… из-за проблем безопасности после индийских военных ударов», — приводят журналисты данные источников.

Ограничения действуют 10 мая с 03:15 (01:15 мск) до 12:00 (10:00 мск).

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая пакистанская армия начала крупномасштабную военную операцию против Индии. По данным журналистов, в ходе операции задействуют несколько стратегических целей по всей территории Индии. На начальном этапе было уничтожено хранилище ракет «БраМос», расположенное в Беасе.

В ночь на 10 мая Индия нанесла ракетные удары по трём пакистанским авиабазам. Гендиректор межведомственной службы по связям с общественностью генерал-майор Ахмед Шариф Чаудхри заявил, что индийские самолёты выпустили ракеты класса «земля — воздух» по трём авиабазам ВВС Пакистана. Он призвал Индию ожидать ответа.

В Индии на фоне напряжённости в отношениях с Пакистаном 32 аэропорта приостановили работу. Воздушные гавани останутся закрытыми для гражданских рейсов до 15 мая.

Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский отмечал, что дальнейшее обострение конфликта между Индией и Пакистаном не отвечает интересам ни одной из стран.

Конфликт между Индией и Пакистаном обострился 22 апреля после нападения террористической группировки на туристов в Джамму и Кашмире. В результате теракта погибли не менее 27 человек. Злоумышленникам удалось скрыться. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).