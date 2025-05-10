Москва, 10 мая, 2025, 03:54 — ИА Регнум. В России ряд категорий граждан вправе не оплачивать взносы за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за капремонт

«В 2025 году в России действуют федеральные и региональные льготы по оплате капитального ремонта. Полное освобождение от уплаты взносов имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, если они проживают одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы, а также Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей — на основании регионального законодательства», — пояснил депутат «РИА Новости».

Кроме того, на компенсацию в размере 50% взносов могут рассчитывать граждане в возрасте от 70 до 79 лет, проживающие одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы, инвалиды I и II групп, семьи с детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие от радиационных катастроф.

Для получения льготы потребуется оформить заявление через МФЦ, органы социальной защиты населения или портал «Госуслуги». Гражданам предоставят льготу только на одно жилое помещение, находящееся в собственности и являющееся местом постоянного проживания заявителя, уточнил парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько заявил, что в России обсуждается федеральный законопроект по дифференцированной оплате капремонта, который готовят с учётом опыта регионов. Он добавил, что дифференцированные взносы на капремонт могут стать эффективным инструментом, в том числе в домах с лифтами.

В России с 21 февраля изменились правила капитального ремонта многоквартирных домов. Согласно новым нормам, для выполнения таких работ будет заключаться договор подряда, а не договор об оказании услуг. Подрядчикам не требуется специальная лицензия для ремонта объектов культурного наследия, достаточно быть включённым в реестр квалифицированных организаций.