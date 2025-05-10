В Пакистане объявили о начале военной операции против Индии
Geo News: Пакистан начал военную операцию против Индии
Исламабад, 10 мая, 2025, 03:38 — ИА Регнум. Пакистанская армия начала крупномасштабную военную операцию против Индии. Об этом 10 мая сообщил телеканал Geo News.
«Пакистан начал широкомасштабную военную операцию под названием «Операция Баньян уль Марсус» в ответ на постоянные провокации со стороны Индии», — приводят журналисты данные источников.
В ходе операции задействуют несколько стратегических целей по всей Индии. На начальном этапе было уничтожено хранилище ракет «БраМос», расположенное в Беасе, указали авторы.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 10 мая Индия нанесла ракетные удары по трём пакистанским авиабазам. Гендиректор межведомственной службы по связям с общественностью генерал-майор Ахмед Шариф Чаудхри уточнил, что индийские самолёты выпустили ракеты класса «земля — воздух» по авиабазе Нур-Хан, базам ВВС Пакистана Мюрид и Шоркот. По его словам, ВВС Индии не пострадали и находятся в безопасности. Генерал призвал Индию ожидать ответа.
В ночь на 9 мая индийская армия успешно отразила атаки пакистанских дронов и других средств поражения в приграничных районах. В министерстве обороны Индии подчеркнули, что армия сохраняет приверженность защите суверенитета и территориальной целостности страны.
Источник телеканала CNN 8 мая сообщил, что на границе Индии и Пакистана прошёл воздушный бой с участием 125 истребителей. По этим данным, в ходе одного из крупнейших и самых продолжительных в новейшей истории авиации боев, который длился больше часа, было сбито пять индийских самолётов. В этот же день в административном центре пакистанской провинции Пенджаб прогремело несколько взрывов.
В Индии на фоне напряжённости в отношениях с Пакистаном 32 аэропорта приостановили работу. Воздушные гавани останутся закрытыми для гражданских рейсов до 15 мая.
Конфликт между Индией и Пакистаном обострился 22 апреля после нападения террористической группировки на туристов в Джамму и Кашмире. В результате теракта погибли не менее 27 человек. Злоумышленникам удалось скрыться. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).