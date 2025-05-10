Исламабад, 10 мая, 2025, 03:38 — ИА Регнум. Пакистанская армия начала крупномасштабную военную операцию против Индии. Об этом 10 мая сообщил телеканал Geo News.

army.mil Военнослужащие армии Пакистана

«Пакистан начал широкомасштабную военную операцию под названием «Операция Баньян уль Марсус» в ответ на постоянные провокации со стороны Индии», — приводят журналисты данные источников.

В ходе операции задействуют несколько стратегических целей по всей Индии. На начальном этапе было уничтожено хранилище ракет «БраМос», расположенное в Беасе, указали авторы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 10 мая Индия нанесла ракетные удары по трём пакистанским авиабазам. Гендиректор межведомственной службы по связям с общественностью генерал-майор Ахмед Шариф Чаудхри уточнил, что индийские самолёты выпустили ракеты класса «земля — воздух» по авиабазе Нур-Хан, базам ВВС Пакистана Мюрид и Шоркот. По его словам, ВВС Индии не пострадали и находятся в безопасности. Генерал призвал Индию ожидать ответа.

В ночь на 9 мая индийская армия успешно отразила атаки пакистанских дронов и других средств поражения в приграничных районах. В министерстве обороны Индии подчеркнули, что армия сохраняет приверженность защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Источник телеканала CNN 8 мая сообщил, что на границе Индии и Пакистана прошёл воздушный бой с участием 125 истребителей. По этим данным, в ходе одного из крупнейших и самых продолжительных в новейшей истории авиации боев, который длился больше часа, было сбито пять индийских самолётов. В этот же день в административном центре пакистанской провинции Пенджаб прогремело несколько взрывов.

В Индии на фоне напряжённости в отношениях с Пакистаном 32 аэропорта приостановили работу. Воздушные гавани останутся закрытыми для гражданских рейсов до 15 мая.

Конфликт между Индией и Пакистаном обострился 22 апреля после нападения террористической группировки на туристов в Джамму и Кашмире. В результате теракта погибли не менее 27 человек. Злоумышленникам удалось скрыться. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).