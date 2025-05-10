Париж, 10 мая, 2025, 03:22 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в сопровождении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска отправился в Киев. Об этом Макрон сообщил в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«На пути в Киев. Ради Украины и Европы», — написал французский лидер на родном языке, а также на английском, немецком и польском языках.

Кроме того, Макрон опубликовал фотографию с сидящими за столом политиками на фоне флагов своих стран.

По данным немецкого агентства DPA, Мерц, Макрон, Стармер и Туск планируют встретиться 10 мая с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Ожидается, что они обсудят вопросы дальнейшей помощи Украины.

В совместном заявлении политики поддержали предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии.

Как сообщало ИА Регнум, Европейский союз одобрил предложение о 30-дневном перемирии на Украине с целью содействия мирным переговорам. В соответствующем заявлении глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас указала, что европейцы привержены построению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине и приветствуют любые усилия по урегулированию конфликта.

Без учёта нюансов невозможно предметное обсуждение 30-дневного перемирия с Украиной, подчеркнули в Кремле. Предметная инициатива о прекращении огня исходила от Вашингтона, а не от Киева, и была поддержана как таковая российским лидером Владимиром Путиным, но с оговоркой, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва неоднократно заявляла, что стремится именно к долгосрочному урегулированию украинского конфликта, а не временному прекращению огня или же банальной заморозке, поэтому для начала нужно ликвидировать его первопричины. Во-первых, необходим вывод украинских формирований с территории новых российских регионов, а также их официальное признание Киевом в составе России, указывал Путин. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой ею территории должны обеспечить права русскоязычных граждан. Также необходимо отменить западные санкции против России, отмечал президент.