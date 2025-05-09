Брюссель, 10 мая, 2025, 02:47 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) одобрил предложение о 30-дневном перемирии на Украине с целью содействия мирным переговорам. Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас.

Brussels.be Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе

«Мы присоединяемся к… призыву о полном, безусловном прекращении огня на срок не менее 30 дней. Эта пауза в боевых действиях может… предоставить пространство для содержательных переговоров о подлинном мире», — указала она в документе.

Также утверждалось, что ЕС привержен построению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине и приветствует любые усилия по урегулированию конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что без учёта нюансов невозможно предметное обсуждение 30-дневного перемирия с Украиной. Предметная инициатива о прекращении огня исходила от Вашингтона, а не от Киева, и была поддержана как таковая российским лидером Владимиром Путиным, но с оговоркой, добавил представитель Кремля.

Путин 28 апреля из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. В Москве призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ. Перемирие вступило в силу в 00:00 мск 8 мая и завершится в 00:00 мск 11 мая. На это время Вооруженные силы России остановили все боевые действия.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии и даже выступил с угрозами атаковать парад Победы. В Минобороны РФ подтвердили, что украинские формирования не прекращали боевые действия. По данным ведомства на 9 мая, за время объявленного перемирия ВСУ совершили 5026 нарушений режима прекращения огня. Украинские подразделения совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также нанесли 3502 удара и сброса боеприпасов с БПЛА.

Президент США Дональд Трамп после состоявшегося 8 мая телефонного разговора с Зеленским заявил, что администрация Белого дома вместе с партнёрами введёт дополнительные санкции, если на Украине не будет достигнуто 30-дневное прекращение огня. Весь процесс можно реализовать очень быстро, считает он. Трамп заверил в готовности подключиться в любой момент, если его помощь окажется необходимой.

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц 9 мая допустил продление перемирия на Украине на 30 дней. Он добавил, что полностью разделяет инициативу Трампа о 30-дневном прекращении огня в зоне украинского конфликта. По его словам, это предложение поддерживают также власти Великобритании, Франции и Польши.