Исламабад, 10 мая, 2025, 02:12 — ИА Регнум. Индия нанесла ракетные удары по трём пакистанским авиабазам. Об этом 10 мая сообщил телеканал Geo News, ссылаясь на источники в оборонном ведомстве.

Jaskirat Singh Bawa Mirage 2000 индийских ВВС

«Индийские самолёты выпустили ракеты класса «земля — воздух» по авиабазе Нур-Хан, базам ВВС Пакистана Мюрид и Шоркот», — привели журналисты слова генерального директора межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-майора Ахмеда Шарифа Чаудхри.

Он уточнил, что ВВС страны не пострадали и находятся в безопасности. Генерал призвал Индию ожидать ответа.

Также Чаудхри заявил, что Индия выпустила ракеты по Афганистану. Этот шаг «крайне опасный», добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 8 на 9 мая индийская армия успешно отразила атаки пакистанских дронов и других средств поражения в приграничных районах. В министерстве обороны Индии подчеркнули, что армия сохраняет приверженность защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Источник телеканала CNN 8 мая утверждал, что на границе Индии и Пакистана прошёл воздушный бой с участием 125 истребителей. По этим данным, в ходе одного из крупнейших и самых продолжительных в новейшей истории авиации боя, который длился больше часа, было сбито пять индийских самолётов. За это время ни одна сторона не покидала своего воздушного пространства, а ракетные удары наносились на расстоянии до 160 км.

В Индии на фоне напряжённости в отношениях с Пакистаном 32 аэропорта приостановили работу. Воздушные гавани останутся закрытыми для гражданских рейсов до 15 мая.

Конфликт между Индией и Пакистаном обострился 22 апреля после нападения террористической группировки на туристов в Джамму и Кашмире. В результате теракта погибли не менее 27 человек. Злоумышленникам удалось скрыться. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого Нью-Дели перекрыл течение Инда в Пакистан. В свою очередь Исламабад решил закрыть воздушное пространство для Индии.

В рамках операции «Синдур» 6 мая Вооружённые силы Индии нанесли удары по объектам на территории Пакистана. Целью атаки были девять объектов в Пакистане и в Джамму и Кашмире. Пакистан 7 мая нанёс ответный удар по Индии. 8 мая в административном центре пакистанской провинции Пенджаб прогремело несколько взрывов.