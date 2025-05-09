Вашингтон, 10 мая, 2025, 01:46 — ИА Регнум. Над завершением украинского конфликта должны работать как Москва, так и Киев. Об этом 9 мая заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Мы теряем по 5 тыс. российских и украинских военнослужащих в неделю и других людей, между прочим. И я говорю: завершите эту глупую войну», — призвал он во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что его послание адресовано обеим сторонам конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая Трамп утверждал, что настало время для принятия решения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, решения не будут радостными. При этом он не уточнил, что именно имел в виду.

Политолог, глава «Центра стратегических коммуникаций» Дмитрий Абзалов 9 мая отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс за последние сутки как минимум дважды затронул территориальный вопрос в контексте украинского конфликта. Сперва в Вашингтоне, на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности, он заявил, что Россия якобы просит «слишком многого», имея в виду новые регионы, официально вошедшие в состав РФ. Позднее заместитель Трампа уже в интервью телеканалу Fox News развил мысль, подчеркивая, что США заинтересованы в суверенной Украине. При этом Москва, по его мнению, не может рассчитывать на территории, которые не контролирует целиком. Однако, по оценке Вэнса, российская сторона проявляет искреннюю заинтересованность в переговорах, поэтому пока его «не беспокоят» выдвинутые условия.

В связи с этим, по мнению Абзалова, американские власти крайне заинтересованы в скорейшем завершении украинского конфликта, поэтому рассматривают разные опции. Администрация Белого дома явно оставляет пространство для дальнейшего обсуждения, отметил эксперт.

Президент Владимир Путин 4 мая заявил, что у России достаточно сил, чтобы довести спецоперацию до логического завершения и с нужным результатом. В Москве отмечали, что конфликт может быть решён мирным путём при устранении его первопричин и учёте интересов России, в противном случае спецоперация будет продолжена.