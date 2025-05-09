Вашингтон, 10 мая, 2025, 01:20 — ИА Регнум. Вполне возможны исключения в введении пошлин на иностранную продукцию. Об этом 9 мая заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Возможны исключения. Если мы увидим, что кто-то сделал для нас что-то исключительное, то это возможно», — ответил Трамп в Белом доме на соответствующий вопрос журналистов.

Он уточнил, что базовая тарифная ставка составит не менее 10%, для ряда стран этот показатель будет существенно выше, вплоть до 60%. В ближайшее время, по словам Трампа, США рассчитывают заключить около пяти торговых сделок.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая Трамп заявил, что Вашингтон снизит импортные пошлины на китайские товары в конечном счёте. Тарифы достигли предела и выше подняться не могут, добавил Трамп. Глава Белого дома 23 апреля также отмечал, что пошлины будут снижаться, но не до 0%.

Трамп 2 апреля назвал страны, с которых США намерены взимать взаимные тарифы. Наиболее высокие из них Вашингтон ввел на товары из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%). Пекин в ответ сообщил о введении ответных пошлин в том же размере и ряда иных мер. Затем США повысили пошлины на китайские товары до 145%, а КНР на американские товары — до 125%.