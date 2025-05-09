Москва, 10 мая, 2025, 01:03 — ИА Регнум. Без учёта нюансов предметное обсуждение 30-дневного перемирия с Украиной невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом», — отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Песков добавил, что предметная инициатива о прекращении огня исходила от Вашингтона, а не от Киева и была поддержана как таковая президентом Владимиром Путиным, но с оговоркой о ряде нюансов.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля Песков подчёркивал, что мирное урегулирование должно быть достигнуто именно с Украиной, а не с США. При этом Москва благодарна Вашингтону за их помощь в украинском вопросе, отметил он. Песков подчеркнул, что Россия надеется на результативность усилий США американской стороны.

Также в Кремле отмечали, что по теме урегулирования конфликта на Украине появляется много информационных вбросов. Работа идёт в дискретном режиме и должна вестись в режиме тишины, уточнял Песков. Он призвал аккуратнее относиться к подобным вбросам. Отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично, добавил он.

Путин 13 марта заявил, что Россия в целом поддерживает инициативу США о приостановке огня на Украине на 30 дней, «но есть нюансы».Президент неоднократно подчёркивал, что Россия стремится именно к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине, поэтому для начала нужно ликвидировать его первопричины. Необходим вывод украинских формирований с территории новых российских регионов, а также их официальное признание в составе России, указывал российский лидер. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой ею территории должны обеспечить права русскоязычных граждан. Также необходимо отменить западные санкции против России, подчеркивал президент.