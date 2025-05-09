Нью-Дели, 10 мая, 2025, 00:16 — ИА Регнум. Более 30 аэропортов на территории Индии приостановили работу до 15 мая. Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на главное управление гражданской авиации.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«На фоне обострения напряжённости в отношениях между Индией и Пакистаном 32 аэропорта останутся закрытыми для гражданских рейсов до утра 15 мая», — отметили в статье.

Авторы уточнили, что ограничения коснутся аэропортов Адхампур, Амбала, Амритсар, Авантипур, Батинда, Бхудж, Биканер, Чандигарх, Халвара, Хиндон, Джайсалмер, Джамму, Джамнагар, Джодхпур, Кандла, Кангра (Гаггал), Кешод, Кишангарх, Куллу Манали (Бхунтар), Лех, Лудхиана, Мундра, Налия, Патханкот, Патиала, Порбандар, Раджкот (Хирасар), Сарсава, Шимла, Шринагар, Туазе, Уттарлай.

Все гражданские полёты в указанных аэропортах будут приостановлены.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт между Индией и Пакистаном обострился 22 апреля после нападения террористической группировки на туристов в Джамму и Кашмире. В результате теракта погибли не менее 27 человек. Злоумышленникам удалось скрыться. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого Нью-Дели перекрыл течение Инда в Пакистан. В свою очередь Исламабад решил закрыть воздушное пространство для Индии.

В рамках операции «Синдур» 6 мая Вооружённые силы Индии нанесли удары по объектам на территории Пакистана. Целью атаки были девять объектов в Пакистане и в Джамму и Кашмире. Пакистан 7 мая нанёс ответный удар по Индии.

В административном центре пакистанской провинции Пенджаб 8 мая прогремело несколько взрывов. Телеканал Samaa TV уточнил, что они раздались в городских районах Гопал-Нагар и Насирабад недалеко от аэропорта Уолтон. Источники издания в полиции заявили, что недалеко от аэропорта был сбит индийский беспилотник размерами от 1,5 до 1,8 м.