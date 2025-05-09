Москва, 9 мая, 2025, 23:49 — ИА Регнум. Эра лживых нарративов подходит к концу. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Эпоха фальшивых нарративов подходит к концу. Правда прорывается наружу», — написал он в соцсети Х.

Таким образом Дмитриев отреагировал на интервью спецпосланника президента США Стива Уиткоффа изданию Breitbart News, в котором он заявил о необходимости вести прямой диалог с властями РФ для разрешения украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, также Уиткофф в интервью изданию Breitbart отмечал, что президент США Дональд Трамп, в отличие от своего предшественника, хочет более проактивного подхода в решении вопросов. Джо Байден, по словам спецпосланника, три с половиной года не говорил с Путиным, тогда как Трамп сразу дал указание выйти на связь с российским лидером — «главным героем» украинского конфликта.

Положительная динамика в отношениях России и США стала особенно заметна после телефонного разговора Путина и Трампа 12 февраля. Лидеры общались полтора часа, чтобы в том числе определить пути урегулирования украинского конфликта. По итогам беседы стороны договорились о регулярных контактах и возможности провести личные встречи.

Уиткофф с начала 2025 года посетил Россию четыре раза: 11 февраля, 13 марта, 11 и 25 апреля. Его переговоры с Путиным были посвящены, в частности, урегулированию украинского кризиса.