Москва, 9 мая, 2025, 23:33 — ИА Регнум. Сербия надеется на улучшение условий поставок газа от «Газпрома», поскольку контракт скоро истекает. Для страны этот вопрос жизненно важный, заявил 9 мая сербский президент Александр Вучич на встрече в Кремле с российским коллегой Владимиром Путиным.

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

«У нас есть жизненно важный вопрос — это вопрос снабжения газом. У нас до сих пор долгосрочный контракт, и у нас были очень хорошие условия — мне это нужно сказать, и Вам спасибо за это. Мы надеемся, что для нас будет можно сохранить эти условия и, если я это могу сказать, даже и улучшить», — обратился Вучич к Путину.

В свою очередь Путин отметил, что Россия остаётся гарантом энергобезопасности Сербии.

«Локомотивом наших торгово-инвестиционных связей является энергетика… Обеспечивая порядка 85% всех потребностей Сербии. По маршруту «Турецкий поток» в штатном режиме осуществляются поставки законтрактованных Сербией объёмов природного газа. Больше того, «Газпром» добавляет по просьбам сербских друзей объёмы сверх контрактных обязательств. Надёжность поставок создаёт условия для стабильной экономической деятельности в Сербии», — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что Россия и Сербия работают и по другим направлениям. Вучич согласился, отметил хорошее сотрудничество двух стран. Важно укреплять отношения, подчеркнул сербский лидер и поблагодарил Путина за торжественное мероприятие, великолепный парад. В завершение Вучич сказал, что он вместе с делегацией чувствовал себя как дома.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта Путин обсудил с Вучичем укрепление стратегического партнёрства между странами. В телефонном разговоре стороны также рассмотрели практические вопросы сотрудничества в различных областях, в первую очередь — в сфере энергетики. Вучич подтвердил, что приедет в Москву на торжества в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Путин назвал Россию и Сербию духовно близкими странами. На протяжении веков сербы были самым надёжным союзником РФ, подчеркнул президент. Он также отметил особый характер отношений между государствами.