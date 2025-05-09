Москва, 9 мая, 2025, 22:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил благодарность премьер-министру Словакии Роберту Фицо за приезд в Москву. Об этом российский лидер заявил 9 мая на встрече с премьером в Кремле.

Алексей Даничев/Фотохост-агентство РИА Новости

«Мы безусловно ценим ваше решение приехать на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», — отметил Путин.

Он добавил, что знает о сложностях, которые возникли у Фицо с прилётом в Москву.

В свою очередь глава правительства Словакии поблагодарил Путина за гостеприимство и заботу во время визита в российскую столицу.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Фицо не пропустили страны Прибалтики. В итоге лишь вечером 8 мая он прилетел в Москву. Позднее премьер вместе с президентом Сербии Александром Вучичем, который также был вынужден добираться в Россию в облёт Прибалтики, записал видео с Красной площади.

В апреле глава евродипломатии, экс-премьер Эстонии Кая Калласпригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая. Единственным таким лидером является Фицо. Также члены Еврокомиссии высказали угрозы и в адрес Вучича.

Каллас 9 мая возмутилась приездом Фицо в Москву на торжественные мероприятия по случаю юбилея 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.