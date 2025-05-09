Москва, 9 мая, 2025, 22:30 — ИА Регнум. В Москве в 22:00 начался праздничный салют в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Астапкович/Фотохост-агентство РИА Новости

Фейерверки запустили с разных точек горда. В течение 10 минут запустили десятки залпов с небольшими интервалами. В этом году основными цветами в салюте выбрали красный, золотой и белый.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая министр обороны России Андрей Белоусов подписал указ о проведении салютов в День Победы. Фейерверки запустят в Москве, других городах-героях и городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий, в том числе в Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Петербурге, Туле и Смоленске. Салюты произведут тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок.

Утром 9 мая в Москве на Красной площади прошёл торжественный военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Парадом Победы командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. Принял парад министр обороны. На трибуне для почётных гостей вместе с ветеранами и президентом России Владимиром Путиным присутствовали лидеры ряда иностранных государств, в том числе Китая, Бразилии, Белоруссии, Кубы, Сербии и Словакии. Выступая перед собравшимися, Путин отметил, что День Победы является главным праздником для народа России.