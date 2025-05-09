Москва, 9 мая, 2025, 22:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 мая по окончании переговоров в Кремле выразил благодарность на арабском языке лидеру Египта Абдельфаттаху Сиси.

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

«Шукран [спасибо]», — обратился Путин к коллеге.

Президент Египта посетил Москву с целью участия в мероприятиях, посвящённых празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая Путин провёл разговор в Кремле после приёма для иностранных делегаций в честь Дня Победы с президентом Египта. Лидер арабской республики пожелал российскому коллеге всегда отмечать победу.

Путин 7–9 мая проводил переговоры с рядом иностранных лидеров, прибывших в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.