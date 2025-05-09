Москва, 9 мая, 2025, 21:30 — ИА Регнум. Президент Египта Абдельфаттах Сиси 9 мая пожелал президенту России Владимиру Путину всегда отмечать победу.

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Разговор состоялся в Кремле после приёма для иностранных делегаций в честь Дня Победы.

«Я желаю, чтобы вы всегда отмечали победу, господин президент», — сказал президент Египта.

Путин поблагодарил его.

7–9 мая глава российского государства проводит переговоры с рядом иностранных лидеров, прибывших в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая после завершения парада Победы Путин провёл переговоры с главой Египта, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, 8 мая — с председателем КНР Си Цзиньпином. Ещё ряд встреч состоялись 7 мая.

Как передавало ИА Регнум, участие в параде Победы приняли десятки лидеров дружественных иностранных государств. 9 мая на приёме от имени главы государства Путин поблагодарил их за приезд и отметил, что Россия навсегда сохранит признательность союзникам, которые помогли СССР сокрушить нацизм.

Вечером 8 мая в Кремле для зарубежных гостей был устроен торжественный обед от имени главы государства. Президент России поднял тост за поколение победителей и Великую Победу. На параде Победы лидеры иностранных государств находились на трибуне для почётных гостей вместе с ветеранами и Путиным. После парада ветераны, президент России и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.