Тель-Авив, Израиль, 9 мая, 2025, 21:47 — ИА Регнум. Армия Израиля (ЦАХАЛ) перехватила ракету, запущенную из Йемена. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба израильской армии.

Global Look Press

«Была перехвачена ракета, запущенная из Йемена», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Где именно произошёл перехват, не уточняется.

Ранее 9 мая пресс-служба израильской армии сообщила, что в нескольких районах Израиля звучали сирены воздушной тревоги.

4 мая ИА Регнум сообщало о падении обломков запущенной из Йемена ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. ЦАХАЛ подтвердила падение обломков ракеты во время попыток её перехвата. После ракетного обстрела было на час приостановлено использование воздушного пространства, затем аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

27 апреля армия Израиля также зафиксировала запуск ракеты из Йемена. Для её перехвата применили системы противовоздушной обороны. Ракету поразили до того, как она проникла на израильскую территорию.