Одесса, Украина, 9 мая, 2025, 21:03 — ИА Регнум. Многие жители Одессы 9 мая пришли к памятнику Неизвестному матросу, чтобы возложить цветы, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Игорь Маслов/РИА Новости

Памятник был оцеплен сотрудниками полиции и нацгвардии, которые пропускали жителей только после проверки документов и не разрешили подходить к памятнику тем, кто забыл паспорт дома.

Уже к обеду подножие памятника было покрыто плотным слоем цветов, отметили авторы.

Ранее руководители киевского режима перенесли празднование Дня Победы на 8 мая, а 9 мая объявили Днём Европы. Тем не менее 9 мая запросы, связанные с Днём Победы, оказались самым популярными в украинском сегменте интернета, а в ряде городов люди шли к памятникам, чтобы возложить цветы, отмечала «Страна. ua».

Как передавало ИА Регнум, сотрудники правоохранительных органов Украины 9 мая в Киеве задержали женщину пенсионного возраста, которая пришла возложить цветы в пилотке с красной звездой и портретом ветерана Великой Отечественной войны. Полицейские требовали снять символ с пилотки, но женщина ответила, что её звезды не видно, в отличие от свастик самих полицейских. Её увезли в отделение. Украинские СМИ сообщали и о других подобных инцидентах.

В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. Были демонтированы более 2 тыс. памятников, изменены названия более 900 населённых пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов. После начала российской спецоперации на Украине Верховная рада Украины приняла закон, упрощающий процедуру получения разрешения на снос памятников, имеющих отношение к российской и советской истории и культуре.