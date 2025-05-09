Братислава, 9 мая, 2025, 20:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 9 мая заявил, что у главы евродипломатии Каи Каллас нет полномочий критиковать его визит в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

«Как у высокопоставленного чиновника Европейской комиссии у Вас нет абсолютно никаких полномочий критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке», — написал словацкий премьер в соцсетях, обращаясь к Каллас.

Фицо напомнил, что при освобождении Словакии погибли около 60 тыс. солдат Красной армии, и отметил, что приехал в российскую столицу, чтобы отдать им дань уважения.

Также премьер Словакии раскритиковал политику ЕС, заявив, что не согласен с «новым железным занавесом», над которым, по его словам, так старательно работают европейские чиновники. Фицо отметил, что политики не смогут вести дипломатическую работу, если не будут встречаться и обсуждать вопросы, на которые у них разные взгляды.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая глава евродипломатии возмутилась приездом Фицо в Москву на 80-летие Победы.

В апреле Каллас пригрозила последствиями странам ЕС, лидеры которых посетят Москву 9 мая. Единственным таким лидером оказался Фицо, который заявил о своем намерении приехать в Москву на парад Победы ещё в октябре 2024 года.

На параде 9 мая на Красной площади в Москве присутствовали десятки зарубежных лидеров, в числе которых — Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие.