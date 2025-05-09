Москва, 9 мая, 2025, 22:30 — ИА Регнум. В московском парке «Зарядье» вечером 9 мая проходит Концерт Победы у Московского Кремля, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум с места событий.

Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

Художественным руководителем концерта стал Герой Труда, Народный артист СССР Юрий Башмет. Среди участников — актёры Константин Хабенский, Владимир Машков, Светлана Крючкова, музыканты Ильдар Абдразаков, Борис Березовский.

Перед зрителями выступили и другие ведущие российские музыканты, актёры и творческие коллективы. Концерт объединён общим сценарием и уникальными сценографическими и визуальными решениями для создания единой постановки, посвящённой памяти о великом Подвиге народа в борьбе против нацизма.

На концерте в качестве почётных гостей присутствуют ветераны Великой Отечественной Войны, труженики тыла, а также официальные лица и зарубежные гости празднования юбилея Победы.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в городах России и других стран прошли торжественные и памятные мероприятия — парады, возложения венков, шествия Бессмертного полка и другие.

Утром 9 мая на Красной площади в Москве прошёл торжественный военный парад в честь 80-летия Победы. В нём приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Принял парад министр обороны России Андрей Белоусов.

На трибуне для почётных гостей вместе с ветеранами и президентом Владимиром Путиным присутствовали лидеры иностранных государств. Выступая перед собравшимися, Путин отметил, что День Победы является главным праздником для народа России. После парада ветераны, президент России и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.