Брюссель, 9 мая, 2025, 20:23 — ИА Регнум. В Европейском союзе (ЕС) возмущены приездом премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на торжественные мероприятия по случаю юбилея 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявила 9 мая глава евродипломатии Кая Каллас.

Алексей Никольский/Фотохост-агентство РИА Новости

«Мы празднуем День Европы в Европе, и я думаю, что это очень символично, что мы здесь… Как же вы можете стоять в Москве сегодня? Я не могу понять», — сказала Каллас.

В апреле глава евродипломатии пригрозила последствиями странам ЕС, лидеры которых посетят Москву 9 мая. Единственным таким лидером оказался Фицо, который заявил о своем намерении приехать в Москву на парад Победы ещё в октябре 2024 года. Словацкий премьер подчеркнул, что для него честь и личный долг присутствовать в столице России в день 80-летия Победы.

Как передавало ИА Регнум, самолёт Фицо не пропустили страны Прибалтики. В итоге лишь вечером 8 мая он прилетел в Москву. Позднее Фицо вместе с президентом Сербии Александром Вучичем, который также вынужден был добираться в Россию в облёт Прибалтики, записал видео с Красной площади.

Военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл утром 9 мая на Красной площади. В нём приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Парадом Победы командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. Принял парад министр обороны России Андрей Белоусов.

На параде присутствовали десятки зарубежных лидеров, в числе которых — Фицо, Вучич, президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие.