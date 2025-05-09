Париж, 9 мая, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Минобороны Франции уволило с военной службы бригадных генералов Андре Кусту и Поля Пеллизарри, ранее критиковавших власти страны, сообщило 9 мая Agence France-Presse.

Global Look Press

Генералов обвинили в нарушении обязательства проявлять «нейтральность и сдержанность» в публичных заявлениях.

Пелизарри в 2024 году осудил правительство Франции за масштабную передачу военной техники Украине. Тремя годами ранее оба генерала подписали коллективное обращение, в котором военные призывали победить исламизм во Франции, вызванный им распад страны и выражали готовность поддержать политиков, целью которых будет сохранение нации.

Как передавало ИА Регнум, в апреле глава ассоциации Place d’Armes, бывший капитан жандармерии Жан-Пьер Фабре-Бернадак заявил, что группа французских военных, в том числе 26 генералов, потребовала раскрыть информацию об участии армии страны в украинском конфликте. Инициативная группа потребовала провести парламентское голосование по вопросу дальнейшего пребывания французских солдат на территории Украины и предоставить полную информацию по теме.

Также в заявлении военных отмечалось, что парламент Франции не ратифицировал соглашение о военной помощи Киеву в размере 3 млрд евро. Авторы усомнились в законности поставок оружия, предназначенного для противостояния с Россией, с которой Франция не находится в состоянии войны.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз может направить своих военных на Украину в качестве «миротворцев» и инструкторов без согласия России. Президент России Владимир Путин называл возможный ввод западных войск на Украину шагом к глобальному конфликту.