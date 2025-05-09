Вашингтон, 9 мая, 2025, 19:50 — ИА Регнум. Российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Малкин и Павел Дацюк вошли в символическую сборную игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) первой четверти XXI века. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Global Look Press

Список из семи игроков, дебютировавших в лиге в период с 2000 по 2010 год, был определен в результате голосования болельщиков.

Помимо нападающего «Вашингтона» Овечкина, форварда «Питтсбурга» Малкина и экс-хоккеиста «Детройта» Дацюка, в символическую сборную вошли капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, капитан клуба «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон и центральный нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос, а также правый нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн.

В первой группе хоккеистов, которые дебютировали в лиге до 2000 года, в символической сборной первой четверти XXI века были Здено Хара, Джером Игинла, Никлас Лидстрем, Джо Сакик, Теему Селянне и Джо Торнтон.

Как передавало ИА Регнум, российский спортсмен НХЛ Овечкин стал одним из лучших нападающих в истории лиги. В тройке лучших хоккеистов в истории НХЛ, помимо Овечкина, оказались легендарные канадцы Уэйн Гретцки и Горди Хоу.

6 апреля Овечкин побил рекорд Гретцки, забив 895-ю шайбу в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Этот рекорд продержался 26 лет и считался недостижимым. В ходе торжественной церемонии после заброшенной исторической шайбы Овечкин поблагодарил за новый рекорд своих родных и всех русских.

Президент России Владимир Путин поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» с достижением и выразил уверенность, что этот рекорд стал не только личным успехом Овечкина, но и настоящим праздником для болельщиков. Президент США Дональд Трамп также назвал Овечкина «крепким орешком» и отличным парнем.

Ранее в НХЛ сообщили, что вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал единственным российским игроком, вошедшим в символическую сборную лучших игроков Национальной хоккейной лиги сезона 2021/22.

Помимо него, в первую команду лучших игроков вошли защитники Роман Йози («Нэшвилл Предаторз») и Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), нападающие Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс») и Джонни Годро («Калгари Флэймз»).