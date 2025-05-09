* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

Киев, 9 мая, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Украинская ЛГБТ-организация Kyivpride (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) решила провести свой фестиваль в Киеве в дни празднования Троицы. Об этом сообщило местное издание «Страна. ua».

Global Look Press

«7-8 июня KyivPride планирует ЛГБТ-фестиваль в Киеве — в дни Троицкой родительской субботы и Троицы. В этом году событие пройдет под лозунгом «Единство в разнообразии», — указано в публикации.

Также уточняется, что часть вырученных средств будет направлено на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Летом 2024 года обозреватель ИА Регнум Владислав Совин писал об аналогичном мероприятии этой же организации. Тогда он подчеркнул, что заработанные на фестивале деньги были не просто отправлены ВСУ, а предназначались именно для геев и лесбиянок в их составе, которых, по данным The Telegraph годовалой давности, было около 50 тыс.

11 апреля пленный боец ВСУ Руслан Горбенко рассказал, что в его части служил инструктор-гомосексуалист из Великобритании, который подвергается насмешкам и избиениям со стороны сослуживцев.