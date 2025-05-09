Брюссель, 9 мая, 2025, 19:34 — ИА Регнум. У Украины есть перспектива стать членом Европейского союза (ЕС). Об этом заявил новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с генсеком Североатлантического альянса (НАТО) Марком Рютте в Брюсселе.

Global Look Press

«У Украины есть перспектива вхождения в ЕС», — отметил он.

При этом Мерц уточнил, что в ЕС Украина явно сможет вступить быстрее, чем в НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля комиссар ЕС по вопросам расширения блока Марта Кос сравнила процедуру приёма Украины в объединение с совместным приготовлением борща. Она также уточнила, что у каждого есть свой любимый способ приготовления этого супа, однако нужно прислушиваться друг к другу, подстраиваться и найти рецепт, который подойдёт всем.

12 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина вряд ли когда-то вступит в ЕС. Украине нечего делать в ЕС, а её счастье — в сотрудничестве в рамках постсоветского пространства, подчеркнул белорусский лидер.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что никакая иностранная помощь Украине не может изменить ход СВО, а только свидетельствует об участии стран в вооруженном конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также указывал, что поставки оружия украинской армии только истощают ресурсы государств, которые идут на это.