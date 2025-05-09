Киев, 9 мая, 2025, 19:26 — ИА Регнум. Украине пора выйти из Оттавской конвенции, предусматривающей запрет противопехотных мин. Об этом заявила замглавы офиса украинского президента Ирина Верещук.

Global Look Press

«Есть такая Оттавская конвенция 1997 года о запрете противопехотных мин. Так сложилось, что Украина является участницей конвенции с 2006 года… Возможно, пришло время поддержать настойчивые просьбы наших военных и предпринять шаги для выхода Украины из этой конвенции», — написала Верещук в своем Telegram-канале.

Ранее из конвенции вышла Литва. Соответствующий документ денонсировал сейм (парламент) на пленарном заседании. По словам члена комитета сейма Литвы по нацбезопасности и обороне Арвидаса Поцюса, такое решение было обусловлено «геополитической ситуацией».

Согласно Оттавской конвенции от 1999 года о запрете противопехотных мин, ее страны-участницы не могут применять, производить и передавать этот вид боеприпасов. Кроме того, документ предусматривает их полное уничтожение.

Как передавало ИА Регнум, уже 1 апреля глава правительства Финляндии Петтери Орпо сообщил о том, что его страна выйдет из международной конвенции о запрете противопехотных мин, что, по его словам, позволит Хельсинки «подготовиться к изменениям в обстановке безопасности более универсальным способом».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская сторона примет ответные меры, в том числе и военно-технического характера, если Польша и страны Прибалтики выйдут из Оттавской конвенции.