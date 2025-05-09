Лондон, 9 мая, 2025, 18:56 — ИА Регнум. В Лондоне работницу частного детского сада обвинили в истязании на протяжении нескольких месяцев 24 младенцев. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Global Look Press

«22-летняя работница детского сада, обвиняемая в жестоком обращении с 24 младенцами, сегодня предстала перед судом», — говорится в материале.

Как утверждают авторы статьи, ссылаясь на данные следствия, 22-летняя Роксана Лека с января по июнь 2024 года неоднократно щипала, била и хватала детей в возрасте от 18 месяцев до двух лет, из-за чего они испытали боль и получили телесные повреждения.

Некоторые инциденты попали на камеры видеонаблюдения. В июне няню арестовали, но, несмотря на прямые доказательства, Лека продолжала утверждать, что не причиняла вреда детям и соблюдала все процедуры ухода.

В конечном итоге, как следует из материалов издания, девушка признала себя виновной по двум эпизодам из 24. Судебный процесс продолжается.

Как передавало ИА Регнум, в Австрии 32-летняя женщина и ее сожитель пойдут под суд по обвинению в пытках над 6-летним ребенком. По данным местного издания Kronen Zeitung, женщина часами заставляла девочку сидеть за столом, пока она не доест еду, а если у падчерицы начиналась рвота, то мачеха заставляла ее слизывать массы с пола и снимала это на видео. Отец шестилетней девочки этому не препятствовал.