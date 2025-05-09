Москва, 9 мая, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 мая проведёт в Кремле встречу с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

7–9 мая глава российского государства проводит переговоры с рядом иностранных лидеров, прибывших в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Следующая из запланированных встреч в Кремле — с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси», — сказано в сообщении.

Пресс-служба также опубликовала кадры прибытия египетской делегации в Кремль.

Путин и Абдельфаттах Сиси ранее проводили переговоры в январе. В ходе телефонного разговора они обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, ситуацию в Сирии, а также вопросы двусторонних отношений и реализации совместных проектов.

Как передавало ИА Регнум, ранее 9 мая после завершения парада Победы Путин провёл переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а 8 мая — с председателем КНР Си Цзиньпином. Ещё ряд встреч состоялись 7 мая.

Участие в параде Победы приняли десятки лидеров дружественных иностранных государств. 9 мая на приёме от имени главы государства Путин поблагодарил их за приезд и отметил, что Россия навсегда сохранит признательность союзникам, которые помогли СССР сокрушить нацизм.

Вечером 8 мая в Кремле для зарубежных гостей был устроен торжественный обед от имени главы государства. Президент России поднял тост за поколение победителей и Великую Победу. На параде Победы лидеры иностранных государств находились на трибуне для почётных гостей вместе с ветеранами и Путиным. После парада ветераны, президент России и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.