Берлин, 9 мая, 2025, 18:54 — ИА Регнум. Объявленное президентом России Владимиром Путиным трехдневное перемирие на Украине может быть продлено на 30 дней. Об этом заявил новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая на пресс-конференции в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте.

IMAGO/M. Popow/Global Look Press

«Сейчас есть шанс, что на этих выходных, начиная с сегодняшнего дня, получится договориться о прекращении огня. Есть шанс, что после этих выходных получится прийти к 30-дневному прекращению огня на Украине, и затем начнутся переговоры по мирному соглашению», — отметил он.

Мерц также добавил, что полностью разделяет инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии в зоне украинского конфликта. По его словам, эту инициативу поддерживают также власти Великобритании, Франции и Польши.

Как передавало ИА Регнум, ранее Мерц заявил, что члены Евросоюза подготовили предварительный вариант коммюнике о 30-дневном прекращении огня на Украине, который почти полностью совпадает с аналогичной инициативой Трампа. Канцлер также выразил надежду, что все стороны конфликта воспримут этот документ как возможность через перемирие прийти к переговорам о мирном урегулировании.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что по теме урегулирования конфликта на Украине появляется много информационных вбросов. По его словам, работа идет в дискретном режиме и должна вестись в режиме тишины. Песков призвал аккуратнее относиться к подобным вбросам. Отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично, добавил он.

Путин также неоднократно отмечал, что Москва стремится именно к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине, а не временному прекращению огня или же банальной заморозке конфликта, поэтому для начала нужно ликвидировать его первопричины. Во-первых, необходим вывод украинских формирований с территории новых российских регионов, а также их официальное признание Киевом в составе России, указывал глава государства. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой ею территории должны обеспечить права русскоязычных граждан. Также необходимо отменить западные санкции против России, подчеркивал президент.