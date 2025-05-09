Лондон, 9 мая, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Самолёт загорелся в лондонском аэропорту Гэтвик из-за того, что пилот перепутал правую и левую стороны, сообщила 9 мая газета Daily Mail.

Global Look Press

Инцидент произошёл в июне 2024 года, однако британским СМИ о нём стало известно только сейчас.

Самолёт авиакомпании British Airways, совершавший рейс в Ванкувер, уже начал взлёт, когда второй пилот, перепутав левую и правую руки, потянул не тот рычаг управления тягой.

Тормоза самолёта перегрелись и загорелись. Взлёт был срочно прерван на скорости 192 мили в час (около 309 км/ч). Борт остановился на полосе. Пожарные потушили огонь, никто из 334 пассажиров и 13 членов экипажа не пострадал. При этом в Гэтвике были задержаны или отменены десятки рейсов.

Издание отметило, что пилот, совершивший ошибку, налетал более 6 тыс. часов. В ходе расследования он не смог объяснить, почему допустил ошибку. Эксперты издания отметили, что подобные ошибки совершаются крайне редко, а катастрофу предотвратило корректное срабатывание систем безопасности самолета.

Как передавало ИА Регнум, в апреле в США назвали причину авиакатастрофы в Вашингтоне, когда столкнулись военный вертолёт Black Hawk и пассажирский самолёт Bombardier CRJ700. Инцидент произошёл в январе, в результате авиакатастрофы погибли 67 человек. Обозреватели газеты The New York Times, изучив материалы по делу и опросив более 50 экспертов и должностных лиц, отметили, что причиной катастрофы стала серия ошибок, совершённых как пилотами, так и диспетчерской службой.