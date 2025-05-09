Рим, 9 мая, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла первый матч в Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме, выйдя в третий круг турнира.

Oscar J. Barroso/Global Look Press

Во втором круге Андреева одержала победу над колумбийкой Эмилианой Аранго со счетом 6:2 и 6:4. Следующей соперницей первой ракетки России станет чешка Линда Носкова, которая занимает 30-й номер рейтинга WTA.

18-летняя Мирра Андреева занимает седьмое место в мировом рейтинге, а на ее счету три титула WTA. Турнир в Риме с призовым фондом €6 млн завершится 17 мая.

Как передавало ИА Регнум, ранее российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали золото в парном разряде на турнире Miami Open во Флориде под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000. Призовой фонд турнира составил 20,2 млн долларов.