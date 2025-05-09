Москва, 9 мая, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Прошедший парад в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне стал свидетельством единения российского общества и символом мощи России, которая спустя 80 лет закрепила за собой роль передовой державы, за которой идёт прогрессивное человечество. Об этом в разговоре с ИА Регнум рассказали популярные российские артисты.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Певица Анна Осипова (сценическое имя «Юта». — Прим. ред.) давно известна общественной позицией. Она была в числе первых звёзд российского шоу-бизнеса, открыто поддержавших специальную военную операцию (СВО), активно пишет песни на эту тему. По её мнение, сегодняшний праздник — особенный.

«Замечателен сам факт того, что парад Победы состоялся и празднования годовщины идут по всей стране. Это колоссальное достижение и чиновников, и спецслужб. У нас вообще самые лучшие в мире спецслужбы. Достаточно посмотреть, под каким внешним давлением мы находились последнюю неделю, да и последние три года, вообще 80 лет. И при этом люди сегодня могут свободно выходить на улицы и вместе со всеми праздновать эту великую дату. А День Победы, на мой взгляд, является самым главным праздником в нашей стране, потому что, попросту, если бы наши великие предки не отстояли свою Родину, мы бы сейчас даже не говорили на русском языке. Поэтому то, что мы имеем возможность праздновать сегодня такой день, — это заслуга фактически всей страны», — отметила Осипова.

Другой важный момент, который выделила артистка, — беспрецедентный уровень консолидации российского общества.

«У любой войны, конечно, есть всегда «две стороны медали». С одной, это тяжелейшие испытания: и боль, и кровь, и потери. Это, разумеется, страшно. Но в тоже время именно война объединяет общество, консолидирует его и заставляет подняться к тому глубинному чувству любви, которое есть в каждом человеке. И вот посмотрите, что произошло с нашим обществом за последние три года, как оно объединилось, как все, что было вытеснено долгое время, в итоге поднялось на поверхность. Это ощущение гордости, чувство сопричастности, понимания того, что мы живём в самой лучшей стране в мире. Все это произошло, как ни странно, благодаря СВО, и Победу у нас никому не отнять, хотя «западные партнёры» и пытаются сделать это: мы слышим разные заявления о том, будто, оказывается, Америка победила фашизм, и так далее. Конечно, подобное звучит чудовищно на фоне реальных исторических свершений. Но мы всё понимаем. И продолжаем делать своё дело. И обязательно добьёмся победы, как наши великие предки. Мы всегда будем помнить, что мы — потомки победителей. Вот для чего был сегодняшний парад», — уверена собеседница агентства.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Народный артист России Дмитрий Певцов в свою очередь рассказал, что на трибуне парада в этом году присутствовал его сын.

«Я считаю, что это весьма символично, потому как подобный парад и подобная дата больше никогда не повторятся ни в его жизни, ни в жизни страны. На мой взгляд, как сказали бы военные, всё прошло в штатном режиме. Это была совершенно блистательная демонстрация нашей готовности к любым испытаниям, в том числе, к любой войне с любым противником. Цитируя известную песню, «мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Потрясающий праздник», — заявил собеседник агентства.

Певцов отметил внушительное присутствие иностранных гостей, которые не побоялись приехать, даже несмотря на откровенные угрозы, и количество участников парада.

«Всё это свидетельствует о том, что Россия безоговорочно является главной страной, с которой идёт всё прогрессивное человечество. Не побоюсь столь высокопарных слов. Мы возглавляем колонну нормальных государств, которые заботятся о своих народах. Вот и парад это всё наглядно продемонстрировал», — уверен артист.

Также Певцов рассказал, что сейчас играет очень много концертов, связанных единым названием «Эхо Победы». И, подобно параду, исполняемые произведения дают ощущение неразрывной преемственности бойцов России и СССР.

«Каждая песня военных лет, сороковых, пятидесятых годов, любая абсолютно современна. Эти произведения звучат так, будто они написаны в наши дни и для тех, кто сейчас с оружием в руках защищает нашу веру, наши границы, наш язык и нашу независимость. Всё происходит абсолютно вовремя: и та Победа, и будущая наша победа — звенья одной цепи», — резюмировал артист.

Как передавало ИА Регнум, двухчасовой парад на Красной площади традиционно начался в 10:00 по московскому времени. Его транслировали крупнейшие российские телеканалы. Кроме того, следить за главным событием дня можно было на онлайн-платформах или на больших экранах, установленных в центре и в каждом столичном округе. Программа включала вынос российского флага и Знамени Победы на Красную площадь, выступление главы государства и минуту молчания. Затем торжественным маршем прошли почётные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие и оркестр, военная техника. Особое место в составе парадных расчётов отведено участникам СВО.