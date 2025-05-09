Париж, 9 мая, 2025, 18:32 — ИА Регнум. Отсутствие представителей Франции на параде Победы в Москве является одной из крупнейших геополитических ошибок Парижа. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.

Global Look Press Николя Дюпон-Эньян

«Сегодня место Франции — в Москве. Из исторической честности и уважения ко всем жертвам нацистского варварства 8 и 9 мая должны были отмечаться вместе всеми союзниками — французами, русскими, американцами и британцами — как в Париже, так и в Москве», — указал он в публикации.

По его словам, отсутствие представителей Франции на мероприятиях на фоне сближения России и Китая является одной из крупнейших геополитических ошибок Парижа.

Как передавало ИА Регнум, на параде Победы в Москве присутствовали десятки зарубежных лидеров, в числе которых — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Венесуэлы Николас Мадуро и многие другие.