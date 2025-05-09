Москва, 9 мая, 2025, 18:16 — ИА Регнум. Российский телеведущий Владимир Соловьёв на параде Победы в Москве в ходе общения с французским журналистом заявил ему, что европейцы не заслуживают любви россиян, сообщил 9 мая Telegram-канал Shot.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

С чего начался диалог, не указывается.

«Вы не заслуживаете нашей любви. Если вы не заслуживаете любви [России], вы заслуживаете страх [перед Россией]», — сказал Соловьёв.

Французский журналист спросил Соловьёва, что он мог бы передать жителям европейских стран. Тот в ответ призвал европейцев проснуться, стать свободными и жить своей судьбой.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что сейчас, как и в годы Великой Отечественной войны, против России ведут войну почти все европейские страны, вновь сплотившиеся под знаменем нацизма. Ранее глава МИД РФ назвал киевский режим нацистами, выкормленными для войны Европы против России.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что руководители западных стран, помогающих неонацистскому киевскому режиму, не должны забывать о сокрушительном поражении гитлеровской Германии в 1945 году.

В Службе внешней разведки России ранее обратили внимание, что список стран Евросоюза, приглашённых в Киев на празднование 80-летия Победы 8 мая 2025 года, почти полностью дублирует состав гитлеровской коалиции.

Утром 9 мая на Красной площади в Москве прошёл торжественный военный парад в честь 80-летия Победы. В нём приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Принял парад министр обороны России Андрей Белоусов.

На трибуне для почётных гостей вместе с ветеранами и президентом Владимиром Путиным присутствовали лидеры дружественных России иностранных государств. Выступая перед собравшимися, Путин отметил, что День Победы является главным праздником для народа России. После парада ветераны, президент России и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В одном из своих выступлений в День Победы Путин отметил, что СССР внёс решающий вклад в победу над нацизмом, при этом в России всегда будут с благодарностью помнить помощь, оказанную союзниками.