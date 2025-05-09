Москва, 9 мая, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил после встречи с президентом России Владимиром Путиным, что энтитет может рассчитывать на поддержку Москвы в защите Дейтонского соглашения, определяющего его права и полномочия.

Алексей Никольский/Фотохост-агентство РИА Новости

Лидер боснийских сербов присутствовал на параде в Москве в честь 80-летия Победы над фашизмом. Он рассказал, что по завершении мероприятия побеседовал с президентом России «о братском сотрудничестве русского и сербского народов».

«Республика Сербская может рассчитывать на поддержку России и президента Путина в защите Дейтонского мирного соглашения», — написал Додик в соцсети Х.

Дейтонское мирное соглашение от 1995 года положило конец гражданскому конфликту в Боснии и Герцеговине, который продолжался с 1992 года. Были сформированы три образования — Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская и особый округ Брчко.

Как сообщало ИА Регнум, Додик 8 мая прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю юбилея Победы. Он заявил, что Россия для Республики Сербской не просто друг, а друг, на которого можно положиться. Путин, по его словам, буквально воскресил Россию.

В апреле глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая, а также не рекомендовала посещать парад Победы на Красной площади представителям государств — кандидатов на вступление в ЕС.

В ответ на это Додик заявил, что ему не страшны европейские санкции из-за поездки в Москву на парад Победы, так как во время поездки в Россию он встретится с «одним из важнейших мировых лидеров». Глава республики назвал большой честью приглашение от Путина на празднование 80-летия Победы. По его словам, чтить даты, связанные с борьбой с фашистами, очень важно ради будущего европейского континента.