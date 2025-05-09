Париж, 9 мая, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Франция намерена направить доходы от замороженных активов РФ на обслуживание самоходных гаубиц Caesar, которые Париж передал Вооруженным силам Украины. Об этом 9 мая в ходе визита во Львов, где проходила неформальная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Marwan Naamani/Global Look Press

«Вскоре мы объявим, что благодаря задействованию доходов от замороженных активов Франция сможет через свое предприятие KNDS обеспечить обслуживание орудий Caesar, которые Франция поставила Украине», — процитировала газета Le Figaro главу внешнеполитического ведомства.

Речь идет о российских активах на сумму около €300 млрд, замороженных после начала спецоперации странами ЕС и G7. Это почти половина валютных резервов РФ.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможной конфискацию замороженных российских активов, так как это противоречит международному праву. Однако он допустил, что прибыль от этих активов может быть использована для помощи киевскому режиму.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на это призвал французские власти назвать международный правовой документ, который разрешает использование прибыли от того, что было, по сути, украдено.

В апреле Европейский союз запросил еще €2,1 млрд прибыли от замороженных российских активов для предоставления их Украине. В документе отмечалось, что получение этой суммы станет вторым переводом такого рода после первого транша, предоставленного в июле 2024 года.

8 мая еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз перевел Украине очередной транш с доходов от реинвестирования замороженных активов РФ в размере €1 млрд в рамках программы «Группы семи» на €45 млрд. По словам еврокомиссара, в текущем году по этой программе Украина получила €6 млрд, и Еврокомиссия намерена в будущем перевести ей еще €12 млрд.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными. Кражей активов западные страны только приблизят разрушение финансовой системы, которая в течение десятилетий обеспечивала им процветание, подчеркивал глава государства.