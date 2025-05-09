Сочи, Краснодарский край, 9 мая, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Ко Дню Великой Победы — 9 Мая — в Донецкую Народную Республику (ДНР) из Сочи было отправлено несколько тонн оборудования, электроники и снаряжения для российских военнослужащих.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Убежден, что эта техника усилит наши позиции и приблизит Победу! Сегодня груз доставлен в семь боевых частей, а в течение мая — еще 15 военных подразделений получат необходимое снаряжение», — сказал депутат Заксобрания Краснодарского края Арменак Тозлян.

Среди отправленного — комплектующие и аккумуляторы для FPV-дронов, электромотоциклы для оперативной логистики в зоне боевых действий, а также обмундирование, калиматоры, тепловизоры, генераторы, ноутбуки, принтеры, расходные материалы и другое.

Это уже не первый случай, когда Тозлян направил гуманитарную помощь в зону проведения СВО — парламентарий отправил бойцам сотни тонн гуманитарной помощи из Сочи. Депутат ЗСК за собственные средства формировал гуманитарные грузы, включая амуницию, лекарства, дроны, тепловизоры, военно-техническое обмундирование, продукты, одежду и другие необходимые вещи для фронта. Кроме того, он приобрел и отправил «за ленту» несколько десятков автомобилей повышенной проходимости.

За свою значимую помощь Тозлян был награжден государственными наградами и почетным знаком «Волонтер СВО».

Кроме того, для сочинцев к 80-летию Великой Победы изготовили уникальный тираж газеты от 9 мая 1945 года с 28 публикациями, в том числе с текстом акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, подписанного в Берлине.