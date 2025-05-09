Москва, 9 мая, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил походку премьер-министра Словакии Роберта Фицо и назвал ее спортивной.

Алексей Даничев/Фотохост-агентство РИА Новости

«У вас прямо такая спортивная походка», — отметил российский лидер в ходе рукопожатия с Фицо.

Это произошло в Кремле вскоре после торжественного приема от имени главы государства в честь иностранных лидеров, прибывших в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Великой Победы.

Путин также сообщил Фицо, что позже у них пройдет еще одна встреча.

Как передавало ИА Регнум, на параде Победы в Москве помимо Фицо присутствовали десятки зарубежных лидеров, в числе которых — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Венесуэлы Николас Мадуро и многие другие.

7 и 8 мая Путин провёл переговоры с рядом иностранных лидеров и делегаций. Вечером 8 мая в Кремле для зарубежных гостей был устроен торжественный обед от имени главы государства. Президент России поднял тост за поколение победителей и Великую Победу.