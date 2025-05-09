Москва, 9 мая, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил папу римского Льва XIV с избранием. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба РПЦ.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В своём поздравлении патриарх отметил, что папа начинает служение в особый исторический момент, связанный как с цивилизационными вызовами, так и «с определёнными знаками надежды».

«В этом контексте взаимоотношения христианского Востока и Запада приобретают особенное значение для судеб мира. Искренне надеюсь, что при Вашем участии отношения наших Церквей будут поступательно развиваться для совместного свидетельства о Христе и явления человечеству непреходящей красоты жизни, основанной на заповедях Божиих», — отметил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл обратил внимание, что имя, которое выбрал папа, отсылает к личности святителя Льва, папы римского, защитника христианской общины Рима от варваров, равно почитаемого и католиками, и православными.

«Всемилостивый Господь да укрепляет Ваши душевные и телесные силы, сохраняя в добром здравии на многая лета!» — написал патриарх.

Ранее Льва XIV поздравил с избранием президент Владимир Путин. В своей телеграмме глава государства выразил уверенность, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих обе стороны христианских ценностей.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая конклав католической церкви избрал новым папой римским кардинала Роберта Прево. Он родился в 1955 году в Чикаго и является первым в истории папой римским — уроженцем США.

Прево был рукоположен в священники в 1982 году. В течение нескольких лет он находился в составе миссии ордена в Перу. В 2014 году он был рукоположен в епископы, а в феврале 2025 года папа Франциск возвёл Прево в сан кардинала.

Историк-ватиканист Алексей Юдин в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что Лев XIV, вероятно, продолжит курс Франциска. Эксперт указал, что у нового папы есть достаточный опыт в «наведении мостов», к которому Лев XIV вслед за Франциском призвал в первом же обращении к верующим.