Москва, 9 мая, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе переговоров в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его приезд в Москву спустя полтора десятка лет символизирует возвращение России и Бразилии к совместным планам.

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

«Мой визит спустя 15 лет означает возвращение к тем планам, которые мы реализовывали все эти годы», ― указал бразильский лидер.

По словам главы государства, его приезд направлен на усиление партнёрства между странами.

Он поблагодарил российскую сторону за особый прием по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить за такой теплый прием меня и моей делегации. Особенно в такой важный для вас момент», ― заявил Лула да Сильва, обращаясь к Путину.

Перед началом переговоров политик заявил о желании обсудить с Путиным сотрудничество в военной и космической сферах.

Как передавало ИА Регнум, ожидается, что в ходе встречи Путин и Лула да Силва подпишут ряд соглашений и обсудят ситуацию по урегулированию украинского конфликта.

Предыдущий визит бразильского лидера в Россию состоялся во время первого срока его президентства в 2010 году. Тогда Россию с официальным визитом он посетил в мае по приглашению Дмитрия Медведева, занимавшего на тот момент пост главы государства. По итогам переговоров стороны подписали пакет документов, в том числе план действий стратегического партнерства между Россией и Бразилией, соглашения о сотрудничестве по обеспечению международной информационной безопасности и об охране интеллектуальной собственности.

Лула да Силва 29 марта подтвердил, что намерен приехать в Москву на День Победы 9 мая. Тогда он заявил о намерении обсудить с Путиным ситуацию на Украине. При этом перед поездкой в российскую столицу президент Бразилии отказался посетить Киев.

Посол РФ Алексей Лабецкий напомнил, что Бразилия была единственной страной Латинской Америки, которая принимала непосредственное участие в боях в период Второй мировой войны. Он также заявил, что российская сторона высоко ценит вклад, который внесли бразильские партнеры для достижения Победы над фашизмом.