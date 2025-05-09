Санкт-Петербург, 9 мая, 2025, 17:38 — ИА Регнум. В День Победы на Невском проспекте в Санкт-Петербурге собралось более 1 млн человек для участия в акции «Бессмертный полк». Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба.

Михаил Киреев/РИА Новости

«Бессмертный полк вернулся на Невский. Ленинградцы-петербуржцы очень этого ждали. В каждой семье хранят память о героях. Это важнейшее событие, это настоящее единство поколений. Это наша живая память о родных и близких, кто сражался за нас и сохранил для потомков этот великий город», — отметил он.

Беглов лично принял участие в шествии, подняв над головой портрет своего отца — героя Великой Отечественной войны. По его словам, в какой-то момент число участников мероприятия достигло 1,1 млн человек.

Бессмертный полк прошел по главной улице города — Невскому проспекту. Во главе колонны на ретро-автомобилях ехали ветераны и жители блокадного Ленинграда.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая в России также прошел «Бессмертный полк» в онлайн-формате, в котором приняли участие более 2 млн портретов ветеранов. Техническими партнерами акции выступили «Сбер» и VK. Благодаря новой технологической платформе с AI-технологиями впервые появилась возможность доработать и улучшить фотографию героя, а портреты участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла были распределены по родам войск.