Киев, 9 мая, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Ряд стран Европейского союза (ЕС) закупят оружие для Киева на €1 млрд. Об этом 9 мая сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Global Look Press

Украинский премьер напомнил, что в этот же день ЕС официально объявил о намерении выделить за счет доходов от замороженных российских активов около 1,9 миллиарда евро на военную поддержку Украины.

«€1 млрд из этой суммы будет направлен на закупку оружия по так называемой «датской модели».<…> Особая благодарность Дании, Франции, Нидерландам и Италии, которые будут реализовывать закупки украинского оружия на сумму €1 млрд», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Шмыгаль сообщил, что Украина получила от стран ЕС 1 млрд евро в рамках кредита G7, обеспеченного доходами от замороженных российских активов.

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что ЕС ведет переговоры с рядом стран, которые выступают против использования замороженных российских активов.

В разговоре с ИА Регнум эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков заявил, что Евросоюз преследует собственные цели, выделяя средства киевскому режиму. По его мнению, Украину будут рассматривать в качестве полигона для обкатки тех технологий, которые есть у европейцев.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что присвоение Западом российских средств не останется безнаказанным. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Евросоюз в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных активов передадут киевскому режиму.