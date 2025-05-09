Донецк, 9 мая, 2025, 17:36 — ИА Регнум. На высоте Саур-Могила в ДНР 9 мая развернули самое большое в мире Знамя Победы. Об этом сообщило «Донецкое агентство новостей».

Донецкое агентство новостей

Знамя весом 370 кг сделано из полиэфирного шелка. Участие в церемонии приняли несколько сотен человек, в том числе глава ДНР Денис Пушилин.

Церемония дала старт международной акции «Непокорённые», в рамках которой участники экспедиции проедут со Знаменем Победы по местам боевой славы в 14 городов России и Белоруссии и проведут 80 мероприятий к юбилею Победы.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в городах России и других стран прошли торжественные и памятные мероприятия — парады, возложения венков, шествия Бессмертного полка и другие.

Донецкое агентство новостей

Утром 9 мая на Красной площади в Москве прошёл торжественный военный парад в честь 80-летия Победы. В нём приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Парадом Победы командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. Принял парад министр обороны России Андрей Белоусов.

По площади прошли парадные расчёты, почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие. Затем проследовала военная техника ― танки, комплексы С-400, РСЗО «Торнадо-С», передвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс». Впервые по Красной площади прошла колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем.

Донецкое агентство новостей

Затем над Москвой пролетела группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29, «Русские витязи» на Су-30СМ и шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского триколора. Завершился парад под песню «День Победы».

На трибуне для почётных гостей вместе с ветеранами и президентом Владимиром Путиным присутствовали лидеры иностранных государств. Выступая перед собравшимися, Путин отметил, что День Победы является главным праздником для народа России. После парада ветераны, президент России и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.