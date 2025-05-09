Берлин, 9 мая, 2025, 17:15 — ИА Регнум. В Берлине в День Победы прошел митинг проукраинских демонстрантов близ советского воинского мемориала, в ходе которого звучали нацистские лозунги. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

Michael Kuenne/Global Look Press

«Около 20 демонстрантов с украинскими флагами стоят на западной стороне мемориала в Тиргартене в Берлине. В прошлые годы полиция этого еще не допускала. В связи с ожидаемыми демонстрациями улица 17 июня перекрыта полицией в обоих направлениях», — указано в публикации.

В статье также уточняется, что активисты держали в руках флаги Украины и НАТО и скандировали нацистские лозунги, в частности бандеровские.

Рядом с митингующими дежурила немецкая полиция, однако правоохранители не стали вмешиваться.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая пожаловалась в СБУ после того, как другой парламентарий Максим Бужанский поздравил жителей страны с 9 Мая. Он сделал это, несмотря на указ главы киевского режима Владимира Зеленского о замене Дня Победы на День Европы.

В этот же день в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионерку за то, что она пришла возложить цветы к памятнику в советской пилотке с красной звездой. Сперва полицейские потребовали снять звезду с головного убора, однако пожилая женщина отказалась, подчеркнув, что звездочки на ней даже не видно. Ее сопроводили в полицейский автомобиль и увезли в участок.