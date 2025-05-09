Москва, 9 мая, 2025, 18:49 — ИА Регнум. Американские власти крайне заинтересованы в скорейшем завершении украинского конфликта, поэтому рассматривают разные опции. Такое мнение озвучил в беседе с ИА Регнум политолог, глава «Центра стратегических коммуникаций» Дмитрий Абзалов, комментируя недавние заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Заместитель американского лидера Дональда Трампа Вэнс за последние сутки как минимум дважды затронул территориальный вопрос в контексте украинского конфликта. Сперва в Вашингтоне, на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности, он заявил, что Россия якобы просит «слишком многого», имея в виду новые регионы, официально вошедшие в состав РФ.

Позднее вице-президент уже в интервью телеканалу Fox News развил мысль. Он, в частности, подчеркнул, что США заинтересованы в суверенной Украине. А Москва, по его мнению, не может рассчитывать на территории, которые не контролирует целиком.

Впрочем, по оценке Вэнса, российская сторона проявляет искреннюю заинтересованность в переговорах, поэтому пока его «не беспокоят» выдвинутые условия.

В то же время в Кремле неоднократно давали понять, что вопрос новых регионов — принципиальный, они не могут быть предметом торга.

Почти год назад президент России Владимир Путин, озвучивая в МИД РФ мирные предложения, указывал: украинские войска должны быть выведены из Донецкой и Луганской Республик, Запорожской и Херсонской областей. И именно со всей их территории в пределах административных границ, существовавших на момент их вхождения в Украину, подчеркнул глава государства. С тех пор позиция российского руководства по данной теме не менялась.

В то же время, считает Абзалов, трамповская администрация явно оставляет пространство для дальнейшего обсуждения.

«Ещё когда Штаты представили свой план урегулирования, было понятно, что основные «танцы» будут вокруг территориального вопроса. В рамках американской инициативы предполагается остановка по линии разграничения: где вооруженные силы будут находиться в случае заключения соглашения, там каждая сторона и останется. Украинцы на это согласились, Европа, судя по анонсированному коммюнике ЕС, близкому к плану США, тоже. Вэнс ведь прежде упоминал, что Вашингтон даёт ещё сто дней, и, если результата не будет, то он выйдет из процесса урегулирования. А сто дней — это как раз остаток мая и три месяца, то есть фактически летняя кампания. Соответственно, в зависимости от её исхода, вопрос будет только в том, станут ли США и ЕС давить на российскую сторону с целью принятия своих условий», — отметил собеседник агентства.

Абзалов подчеркнул, что участники процесса ведут параллельные переговоры по разным трекам. И позиции по ним тоже играют свою роль.

«Идут предметные обсуждения, например, по «Северному потоку — 2», по восстановлению газотранспортного транзита. Поэтому, с одной стороны, конечно, Трамп может «пожестить», но, с другой, он нуждается в переговорах. Например, Россия вместе с Саудовской Аравией контролирует ОПЕК+ и может давить снижением цен на нефть. А это американцам в перспективе очень невыгодно. На самом деле точек воздействия достаточно много», — заявил эксперт.

В ближайшие два месяца Трампа также ждут сложные переговоры с Китаем, Францией, Индией. И он не заинтересован в том, чтобы к этим проблемам добавлялся нерешенный украинский вопрос, уверен Абзалов.

«Поэтому президент США наверняка готовится к какому-то выходу, я сомневаюсь, что он будет отвергать все варианты», — резюмировал политолог.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Россия регулярно контактирует с США по ряду вопросов, а не только по урегулированию на Украине.

Москва в преддверие Дня Победы сделала жест доброй воли: из гуманитарных соображений Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая. Глава киевского режима Владимир Зеленский инициативу отверг. Менее чем за двое суток Минобороны РФ зафиксировало почти полтысячи случаев нарушения режима прекращения огня. В то же время в экспертном сообществе полагают, что несоблюдение ВСУ перемирия позволит Москве переиграть Киев и на фронте, и на политическом поле.