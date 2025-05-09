Вашингтон, 9 мая, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Нелепо считать, что США не должны вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, так как прямой диалог необходим для решения украинского кризиса. Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart.

Global Look Press

По его словам, президент США Дональд Трамп, в отличие от своего предшественника, хочет более проактивного подхода в решении вопросов, хочет, чтобы люди работали «в поле». Джо Байден, отметил спецпосланник, три с половиной года не говорил с Путиным, тогда как Трамп сразу дал указание выйти на связь с российским лидером — «главным героем» украинского конфликта.

«Если мы не будем с ним разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения? Это даже невозможно. Так что сама идея о том, что мы не должны с ним разговаривать, нелепа», — подчеркнул Уиткофф.

Он добавил, что вел переговоры в Москве один и ни в ком не нуждался. Лучше было побыть там одному, а потом «загрузить» американское руководство, внешнеполитическую команду, заключил спецпосланник.

Как сообщало ИА Регнум, сформированная Трампом администрация США начала выстраивать новую линию взаимодействия с Россией, нацеленную на восстановление двусторонних отношений, разрушенных прежним президентом Байденом. Положительная динамика в отношениях стала особенно заметна после телефонного разговора Путина и Трампа 12 февраля. Лидеры общались полтора часа, чтобы в том числе определить пути урегулирования украинского конфликта. По итогам беседы стороны договорились о регулярных контактах и возможности провести личные встречи.

Уиткофф с начала 2025 года посетил Россию четыре раза: 11 февраля, 13 марта, 11 и 25 апреля. Его переговоры с Путиным были посвящены, в частности, урегулированию украинского кризиса.

В конце апреля американские СМИ сообщили, что подход спецпосланника Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном разочаровал Белый дом. В числе поводов для критики называлось то, что спецпосланник — своего рода «личный посол» Трампа — не задействовал в переговорах профессиональных дипломатов и экспертов по региону, а встречи высокого уровня проводил в одиночку, не согласовывая с другими членами администрации США.

В вину ему поставили и использование в России переводчиков, предоставленных российской стороной. В Белом доме назвали такой шаг нарушением дипломатических норм и указали на возрастание риска потери контроля над переговорами.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил 8 мая, что российская сторона регулярно контактирует с США, в том числе по вопросу урегулирования на Украине, и использует для этого отношения с Уиткоффом. Он отметил, что такие контакты происходят раз в два дня, а иногда и каждый день.