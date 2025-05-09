Москва, 9 мая, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Украинские формирования, несмотря на объявленное Россией перемирие, которое начало действовать с 8 мая, не прекратили ведение боевых действий в зоне проведения спецоперации. На сегодня зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили 9 мая в Минобороны РФ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine

«По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 23 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 3502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, украинские формирования предприняли четыре попытки прорыва через госграницу РФ в Курской и Белгородской областях, а также 15 атак, одну разведка боем в районах Новоегоровки Луганской Народной Республики, Липового, Редкодуба, Дзержинска, Романовки, Новооленовки, Миролюбовки, Ульяновки, Елизаветовки, Троицкого, Алексеевки, Новоалександровки и Веселого в ДНР.

Как предавало ИА Регнум, 28 апреля президент России Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ. Перемирие вступило в силу в 00:00 мск 8 мая и завершится в 00:00 мск 11 мая.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии и даже выступил с угрозами атаковать парад Победы.

Несмотря на нарушения со стороны киевского режима, ВС России строго соблюдают перемирие и остаются на занятых позициях.

За неделю пред началом перемирия Вооруженные силы Украины потеряли в зоне СВО 9480 военных и 21 танк. Так, подразделениями группировки российских войск «Север» было уничтожено свыше 1445 украинских военных, группировкой «Запад» — свыше 1495 военнослужащих, подразделения Южной группировки войск ВС РФ ликвидировали более 1860 военных ВСУ, «Восток» уничтожил более 1255 украинских бойцов, а подразделения группировки «Центр» — до 3015 военнослужащих.