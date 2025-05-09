Москва, 9 мая, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Нынешние враги России являются потомками фашистов и их пособников, заявил 9 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Кадр из видео

80 лет назад СССР сокрушил нацистов, Россия готова сделать это снова, сказал Медведев в видеопоздравлении по случаю 80-летия Победы, опубликованном на его официальном сайте. Видео он записал в Музее Победы на фоне панорамы битвы за Берлин.

«Пусть они (враги России. — Прим. ред.) внимательно посмотрят на стены Рейхстага и автографы победы», — посоветовал зампред Совбеза.

Нацизм сменил свой облик и вновь поднял голову в Европе, а Россия снова находится на передовой в борьбе против этого зла и за счастливое, мирное и свободное будущее, отметил Медведев. Он подчеркнул особую значимость обращения к подвигу героев Великой Отечественной войны как к нравственному ориентиру и источнику внутренней силы.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая президент Владимир Путин в своём выступлении на параде Победы в Москве заявил, что Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма. Путин подчеркнул, что на стороне России правда и справедливость, и весь народ поддерживает участников специальной военной операции.

Медведев ранее отмечал, что руководители западных стран, помогающих неонацистскому киевскому режиму, не должны забывать о сокрушительном поражении гитлеровской Германии в 1945 году.

Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что сейчас, как и в годы Великой Отечественной войны, против России ведут войну почти все европейские страны, вновь сплотившиеся под знаменем нацизма. Ранее глава МИД РФ назвал киевский режим нацистами, выкормленными для войны Европы против России.

В Службе внешней разведки России обращали внимание, что список стран Евросоюза, приглашённых в Киев на празднование 80-летия Победы 8 мая 2025 года, почти полностью дублирует состав гитлеровской коалиции.