Осло, 9 мая, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на русском языке поздравил своих подписчиков с Днем Победы.

Евгений Биятов/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru)

«С Днём Победы!» — написал он в соцсети X.

К своей публикации он также прикрепил видео, снятое в мае 1945 года при освобождении Берлина. На нем показана младший сержант Красной армии Лидия Спивак у Бранденбургских ворот. В видео она также говорит на русском, а снизу наложены английские субтитры.

Как передавало ИА Регнум, ранее россиян с Днем Победы также поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он вместе с дочерью посетил посольство РФ в Пхеньяне и заявил, что Пхеньян и Москва всегда будут вместе, отметив выход стратегических отношений между государствами на новый уровень. По его словам, теперь Россия и КНДР не просто стратегические партнеры, а настоящие братья по оружию.